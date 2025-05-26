Раскрыты характеристики седана Xpeng P7 второго поколения[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Первое поколение электромобиля Xpeng P7 выпускается с 2019 года, а его обновленная версия вышла под индексом P7i.
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