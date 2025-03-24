В Китае успешно протестирован подводный аппарат для обрубания кабелей

Устройство способно работать на глубине 4000 м, где давление воды превышает 400 атмосфер. Корпус из титанового сплава и масляные уплотнения выдерживают экстремальные нагрузки и не изнашиваются даже при длительной эксплуатации.
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