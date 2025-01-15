😅 Ребёнок испугался Путина, но старший брат объяснил малышу, что к чему и почему. «Не пугайся, этот дядя, он нашу планету создал.
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😅 Ребёнок испугался Путина, но старший брат объяснил малышу, что к чему и почему. «Не пугайся, этот дядя, он нашу планету создал.