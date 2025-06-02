В Петербурге на 70 процентов выросли продажи товаров для сада и ремонта

Петербуржцы выбирают их на онлайн-площадках Продажи товаров для ремонта и садоводства на онлайн—площадках набирают обороты быстрее, чем в рознице, пишет 2 июня «Деловой Петербург» По итогам года продажи товаров DIY & Garden выросли на 18,7%, до 5,69 трлн рублей, подсчитали авторы исследования INFOLine.