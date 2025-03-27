Экс-президента страны БРИКС постановили судить за попытку государственного переворота

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару предстанет перед судом по обвинению в организации насильственного заговора с целью захвата власти путем военного переворота, после того как верховный суд страны постановил, что экс-глава государства должен предстать перед уголовным судом .
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