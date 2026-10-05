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Женская сборная России по волейболу выступит на чемпионате мира в 2027 году

Женская сборная России по волейболу примет участие в чемпионате мира 2027 года в США и Канаде. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

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