© SGT. LIANNE HIRANO KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS Главные сенсации дня прошедшего - 26 апреля - касаются ситуации в Бахмуте, наступления ВСУ и положения Прибалтики, которая, как те мыши из анекдота: плачут, но продолжают есть кактус… Кстати, Бахмут, по версии американских шефов, сдан.