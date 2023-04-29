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Бахмут сдан. Наступление назначено. После Финляндии начнёт плакать Прибалтика

Бахмут сдан. Наступление назначено. После Финляндии начнёт плакать Прибалтика

© SGT. LIANNE HIRANO KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS Главные сенсации дня прошедшего - 26 апреля - касаются ситуации в Бахмуте, наступления ВСУ и положения Прибалтики, которая, как те мыши из анекдота: плачут, но продолжают есть кактус… Кстати, Бахмут, по версии американских шефов, сдан.

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