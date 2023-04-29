© SGT. LIANNE HIRANO KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS Главные сенсации дня прошедшего - 26 апреля - касаются ситуации в Бахмуте, наступления ВСУ и положения Прибалтики, которая, как те мыши из анекдота: плачут, но продолжают есть кактус… Кстати, Бахмут, по версии американских шефов, сдан.
Популярные статьи
- Глава Генштаба Польши разъяснил почему русских не сломить: "Русские идут вперед до конца – это полностью отличается от западного общества"
- Элита не желает умирать: летчики НАТО массово отказываются от командировок на Украину
- Бахмут сдан. Наступление назначено. После Финляндии начнёт плакать Прибалтика
Свежие комментарии