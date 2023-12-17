Hitachi и Concordium объединяются для разработки биометрического криптокошелька

12 декабря компания Hitachi Research & Development и блокчейн-разработчик Concordium Foundation объявили о своем сотрудничестве с целью создания биометрического криптовалютного кошелька, который обещает стать прорывом в сфере безопасности хранения криптовалют.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии