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Глава ЕК пообещала Украине допфинансирование

Глава ЕК пообещала Украине допфинансирование

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявила, что Евросоюз намерен уже на этой неделе выделить Украине дополнительное финансирование для закупки беспилотников и ракет на фоне предпринимаемых президентом США Дональдом Трампом усилий по прекращению конфликта.

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