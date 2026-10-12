Глава ЕК пообещала Украине допфинансирование

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявила, что Евросоюз намерен уже на этой неделе выделить Украине дополнительное финансирование для закупки беспилотников и ракет на фоне предпринимаемых президентом США Дональдом Трампом усилий по прекращению конфликта.
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