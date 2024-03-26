Песков назвал “исчадием ада” спортсменов, готовых осудить СВО ради участия в ОИ AlexCoderПесков назвал “исчадием ада” спортсменов, готовых осудить СВО ради участия в ОИ AlexCoder По его словам, нельзя предавать собственную страну ради личных достижений Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал новое интервью, в котором прокомментировал перспективное участие российских спортсменов в летних Олимпийских Играх в Париже.