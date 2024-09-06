Маск нашел любопытными слова Путина о поддержке Харрис на выборах США

Миллиардер из США Илон Маск прокомментировал слова главы Российской Федерации Владимира Путина о том, что Россия поддерживает демократку, баллотирующуюся на выборах в президенты Соединенных Штатов Камалу Харрис.
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