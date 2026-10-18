Команда MIT описала в 13 агентов, которые за 30 часов строили, рисовали мандалы и экспериментировали с физикой виртуального мира Команда Массачусетского технологического института (MIT) опубликовала препринт, где описан воплощённый кодинг-агент (embodied coding agent) Eko — который не только пишет код, но и действует в виртуальной среде.