Команда MIT описала в 13 агентов, которые за 30 часов строили, рисовали мандалы и экспериментировали с физикой виртуального мира Команда Массачусетского технологического института (MIT) опубликовала препринт, где описан воплощённый кодинг-агент (embodied coding agent) Eko — который не только пишет код, но и действует в виртуальной среде.
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