144 украинских беспилотника за ночь уничтожены силами ПВО над территорией России. От этом сообщили в Минобороны РФ.
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144 украинских беспилотника за ночь уничтожены силами ПВО над территорией России. От этом сообщили в Минобороны РФ.