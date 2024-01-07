Государственные служащие и народные избранники будут ездить на российских автомобилях.

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Комментарии
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Майя Maja
Не такая уж и плохая машина Лада Веста)) Тем более сборка &quot;повышенного комфорта&quot;. Привыкнут))
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13 час.
Модест
Надо бы уточнить - на китайских локализованных автомобилях с российскими шильдиками.
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11 час.
Майя Maja
Не без этого, точно)) А что делать, за один год все что разрушалось не одно десятилетие не восстановить. Я даже бы сказала, что все давно должно начинаться с нуля. А вот Патриот у мужа моего был лет 10 назад для рыбалки и охоты, но реновский. Хорошая машинка была. Сейчас владельцы говорят сборка не очень...
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11 час.

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