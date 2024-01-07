Государственные служащие и народные избранники будут ездить на российских автомобилях.

Майя Maja

Не без этого, точно)) А что делать, за один год все что разрушалось не одно десятилетие не восстановить. Я даже бы сказала, что все давно должно начинаться с нуля. А вот Патриот у мужа моего был лет 10 назад для рыбалки и охоты, но реновский. Хорошая машинка была. Сейчас владельцы говорят сборка не очень...