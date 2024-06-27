Прощай, Док: 2K Games удаляет Dr Disrespect из последней версии NBA 2K Компания 2K Games, изве...

Прощай, Док: 2K Games удаляет Dr Disrespect из последней версии NBA 2KКомпания 2K Games, известный издатель спортивных видеоигр, приняла решение о полном удалении контента, связанного с популярным стримером Гаем Бимом, более известным под псевдонимом Dr Disrespect, из своей последней игры NBA 2K24.