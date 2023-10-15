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Мировое обозрение

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Путин заявил, что России близки внешнеполитические предложения Китая

Путин заявил, что России близки внешнеполитические предложения Китая

Президент РФ Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая рассказал, что России близка концепция международного партнерства, ранее предложенная председателем КНР Си Цзиньпином в рамках сотрудничества «Один пояс – один путь».

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