Путин заявил, что России близки внешнеполитические предложения Китая

Президент РФ Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая рассказал, что России близка концепция международного партнерства, ранее предложенная председателем КНР Си Цзиньпином в рамках сотрудничества «Один пояс – один путь».
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