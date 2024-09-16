«Сёгун» покорил «Эмми»: у сериала про Японию XVII века – 18 статуэток

Эбон Мосс-Бахрах – лучший актер второго плана в комедийном сериале, Лайза Колон-Зайас – лучшая актриса второго плана в комедийном сериале, Джереми Аллен Уайт – лучший актер в комедийном сериале за роль в фильме “Медведь” Фото: REUTERS.
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