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«Сёгун» покорил «Эмми»: у сериала про Японию XVII века – 18 статуэток

«Сёгун» покорил «Эмми»: у сериала про Японию XVII века – 18 статуэток

Эбон Мосс-Бахрах – лучший актер второго плана в комедийном сериале, Лайза Колон-Зайас – лучшая актриса второго плана в комедийном сериале, Джереми Аллен Уайт – лучший актер в комедийном сериале за роль в фильме “Медведь” Фото: REUTERS.

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