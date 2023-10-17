Власти США собрались ввести послабление нефтяных и политических санкций в отношении Венесуэлы

Американская администрация продолжает искать возможности для того, чтобы мировые цены на нефть не росли до крайне высоких отметок.
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