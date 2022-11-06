Опера «Похищение из сераля» Моцарта впервые прозвучит в Мариинском театре

8 ноября в 19:00 в Концертном зале Мариинского театра сочинения Вольфганга Амадея Моцарта прозвучат в исполнении солистов и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением знаменитого немецкого дирижера, пианиста и педагога Юстуса Франца.