Газета «Культура»

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Опера «Похищение из сераля» Моцарта впервые прозвучит в Мариинском театре

Опера «Похищение из сераля» Моцарта впервые прозвучит в Мариинском театре

8 ноября в 19:00 в Концертном зале Мариинского театра сочинения Вольфганга Амадея Моцарта прозвучат в исполнении солистов и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением знаменитого немецкого дирижера, пианиста и педагога Юстуса Франца.

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