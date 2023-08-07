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Рита Ора и Тайка Вайтити поделились первыми свадебными фотографиями спустя год после тайной церемонии

Рита Ора и Тайка Вайтити поделились первыми свадебными фотографиями спустя год после тайной церемонии

Рита Ора и Тайка Вайтити поделились первыми свадебными фотографиями спустя год после тайной церемонии47-летний режиссер Тайка Вайтити и 32-летняя певица Рита Ора явно не из тех знаменитостей, кто выкладывает фото с вечеринки по дороге домой в такси.

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