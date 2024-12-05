«Во всех сферах»: Нигай объяснила феномен новой популярности артистов 90-х

Стилист и блогер Карина Нигай заявила, что сейчас во всех сферах шоу-бизнеса наблюдается ностальгия. Так она ответила на вопрос, почему артисты 90-х вновь обретают популярность, заданный корреспондентом NEWS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии