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Названы способы вернуть сотни тысяч рублей после покупки квартиры

Названы способы вернуть сотни тысяч рублей после покупки квартиры

Ипотечный брокер Чурилов: россияне могут вернуть сотни тысяч при покупке квартир После приобретения недвижимости россияне вправе вернуть сотни тысяч рублей, сообщил ипотечный брокер, руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

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