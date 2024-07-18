Тысячи беспилотников поставят в зону СВО при поддержке фонда «Эра» до конца 2024 года

За время работы фонд реализовал пять проектов в сфере БПЛА на 700 млн рублей Российские разработчики при поддержке инвестиционного фонда «Эра» поставят российской армии в зону специальной военной операции несколько тысяч беспилотников различных типов до конца 2024 года.