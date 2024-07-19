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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Оренбург» принимает «Спартак» в первом домашнем матче. Ждем всех на стадионе!

«Оренбург» принимает «Спартак» в первом домашнем матче. Ждем всех на стадионе!

В 1 туре Мир РПЛ «Оренбург» принимает «Спартак». Матч пройдет в воскресенье, 21 июля, в 19:30 по местному времени на стадионе «Газовик».

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