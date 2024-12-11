Замглавы Енакиево Деменков заявил о добровольной эвакуации населения

Эвакуация населения в одном из районов Енакиево проходит на добровольной основе. После обстрела ВСУ жителей вывозят в безопасное место, заявил РИА «Новости» заместитель главы муниципального образования Александр Деменков.
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