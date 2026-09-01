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Царьград

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Страховщики раскрыли самые травматичные секции для детей

Страховщики раскрыли самые травматичные секции для детей

Страховая компания "Согласие" выявила, что футбол и единоборства составляют наибольший риск травм для мальчиков 10-15 лет.

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