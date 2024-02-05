«Ъ» узнал, кто и почему пытал осужденных в тюремной больнице в Ростове-на-Дону

Во вторник, 30 января 2024 года, в Ростове-на-Дону Октябрьский районный суд приговорил работников подведомственной Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) межобластной туберкулезной больницы № 19 (МОТБ-19) к заключению в колонии.
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