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Эксперты назвали причины покупки россиянами жилья в других регионах

Эксперты назвали причины покупки россиянами жилья в других регионах

В 2024 году траты на межрегиональные сделки с жильем в России составили почти 8 трлн рублей, следует из результатов исследования банка ВТБ и цифровой платформы «Метр квадратный», с которыми ознакомились «Известия» 27 февраля.

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