Trump Rages Against 'Treasonous Scum' In Media For Iran War Coverage President Trump took to Truth Social on Thursday to rage against US media coverage of the Iran war (not for the first time), following Treasury Scott Bessent giving similar scathing remarks earlier this week.
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