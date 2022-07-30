Казахстан и Саудовская Аравия подписали ряд документов в рамках визита Токаева в королевство

Ряд документов о взаимопонимании и сотрудничестве подписали Казахстан и Саудовская Аравия в рамках официального визита президента республики Касым-Жомарта Токаева в «экономическую столицу» королевства Джидду, сообщила пресс-служба главы государства.
Ряд документов о взаимопонимании и сотрудничестве подписали Казахстан и Саудовская Аравия в рамках официального визита президента республики Касым-Жомарта Токаева в «экономическую столицу» королевства Джидду, сообщила пресс-служба главы государства.
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