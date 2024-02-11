Контратака в дзюдо - это прием, выполняемый в ответ на атаку соперника с использованием его силы и возникшего благоприятного момента.
Дзюдо. 30 контратакующих действий. Разработка японских тренеров.
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