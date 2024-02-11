Уроки дзюдо. Ме...
ГлавнаяДЗЮДО ВИДЕО
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Свежие комментарии

Дзюдо. 30 контратакующих действий. Разработка японских тренеров.

Дзюдо. 30 контратакующих действий. Разработка японских тренеров.

Контратака в дзюдо - это прием, выполняемый в ответ на атаку соперника с использованием его силы и возникшего благоприятного момента.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Авенирович
https://digital.wildberries.ru/offer/136475
68 приёмов дзюдо в исполнении мастеров школы Кодокан. Все броски в дзюдо. - смотреть видео онлайн на Wildberries Цифровой | 136475
Wildberries Цифровой
Ответить
18 час.
Дмитрий Авенирович
https://digital.wildberries.ru/offer/136511
Дзюдо. Обучение удушающему захвату Gyaku Juji Jime. 36 вариантов атаки. Учебное видео. - смотреть видео онлайн на Wildberries Цифровой | 136511
Wildberries Цифровой
Ответить
18 час.
Дмитрий Авенирович
https://digital.wildberries.ru/offer/137412
Дзюдо. Обучение удушающему захвату Hadaka Jime. 25 шагов обучения. Фильм 2. - смотреть видео онлайн на Wildberries Цифровой | 137412
Wildberries Цифровой
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх