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Юрист Горелов перечислил уважительные причины для опоздания на работу

Юрист Горелов перечислил уважительные причины для опоздания на работу

Не каждое опоздание грозит сотруднику дисциплинарным взысканием. Старший партнер юридической компании «Дубинин и партнеры» Алексей Горелов в эфире «Авторадио» пояснил, что Трудовой кодекс не содержит четкого списка уважительных причин — каждый случай оценивает работодатель.

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