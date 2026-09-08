Юрист Горелов перечислил уважительные причины для опоздания на работу

Не каждое опоздание грозит сотруднику дисциплинарным взысканием. Старший партнер юридической компании «Дубинин и партнеры» Алексей Горелов в эфире «Авторадио» пояснил, что Трудовой кодекс не содержит четкого списка уважительных причин — каждый случай оценивает работодатель.