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Царьград

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Многодетным семьям упростят покупку автомобиля. Минпромторг поддержал важную инициативу

Многодетным семьям упростят покупку автомобиля. Минпромторг поддержал важную инициативу

Минпромторг поддержал важную инициативу по повышению доступности льготного автокредитования для многодетных семей.

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