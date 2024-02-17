В Санкт-Петербурге украинский нацист Коломойский продолжает получать деньги

dmitriev4141 дмитриев

Видимо. бизнес Коломойского выгоден не только ему, но и администрации Беглова. Беглов так же заботлив и к мигрантам, особенно к азерам, Главное бизнес, остальное второстепенно и не важно, что деньги Коломойского служат ВСУ.