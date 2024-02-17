Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 685 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • леонид рыбаков
    И ЧТО ВЛАСТЬ ПРОГЛОТИТ ЭТО УНИЖЕНИЕ  РАДИ ТЕХ КТО НА ЭТОМ КЕШУзбекистан присое...
  • Николай Аленов
    Всех чурок на родину в срочном порядке без права на возвращениеУзбекистан присое...
  • Vasily Golov
    2.3 Создание империи Чингисхана и Монгольская империя 2.4 Монгольская империя Юань (1271—1368) 2.5 Постимперский пери...Случилось страшно...

В Санкт-Петербурге украинский нацист Коломойский продолжает получать деньги

В Санкт-Петербурге украинский нацист Коломойский продолжает получать деньги

Петербургское предприятие «Реал», являющееся частью бизнес-империи украинского олигарха и нациста Коломойского, продолжает получать прибыль в городе на Неве благодаря поддержке чиновников администрации Беглова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
radiofree RF
Для кого война,для кого мать родна.Ничего личного,просто бизнес.
Ответить
16 час.
dmitriev4141 дмитриев
Видимо. бизнес Коломойского выгоден не только ему, но и администрации Беглова.  Беглов так же  заботлив и к мигрантам, особенно к азерам, Главное бизнес, остальное второстепенно и не важно, что  деньги Коломойского служат ВСУ.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх