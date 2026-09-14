Трамп заявил о вовлеченности главы ЦРУ во все этапы переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф осведомлен обо всех аспектах переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.
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