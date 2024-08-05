В Сочи запланировали построить новую железную магистраль

Новую железную дорогу Адлер — Черкесск — Кисловодск запланировали построить в Сочи, сообщает 5 августа РИА Новости со ссылкой на специалиста НИИ перспективного градостроительства Елену Павленко По ее словам, при разработке генерального плана города программы возведения новой магистрали еще не существовало.