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Предательство века: Трамп позвал Россию делить мир, а Европу назвал «статьей расходов»

Предательство века: Трамп позвал Россию делить мир, а Европу назвал «статьей расходов»

Пекин, 18 сентября, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп готовит новый формат мирового порядка, куда позвал Россию, но наотрез отказался звать Европу.

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