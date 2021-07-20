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Советник президента США Салливан провел встречу с Тихановской

Советник президента США Салливан провел встречу с Тихановской

Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан провел встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии и лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая в настоящее время находится в Вашингтоне с рабочим визитом.

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