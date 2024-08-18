Ушел из жизни легендарный французский актер Ален Делон

Ален ДелонСегодня мы получили информацию о трагической потере в мире французского и мирового кино. Агентство Франции-Пресс сообщило о кончине Алена Делона, легендарного актера, ссылаясь на совместное заявление его троих детей.
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