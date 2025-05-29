Город билайна с охотниками на мошенников появился в Minecraft

Билайн представил собственную карту в метавселенной Minecraft — «Охотники на мошенников». Это детективная игра с элементами кибербезопасности и интеграцией искусственного интеллекта, которая научит геймеров, как не стать жертвой интернет-мошенников.
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