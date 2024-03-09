Зеленский подарил Путину координаты секретной базы в Одессе: Ответ был молниеносным

Александр Меркурис считает, что президент Украины своим визитом в Одессу выдал координаты цеха ВСУ6 марта стало известно, что ВС России ударили по одесскому ангару, где осуществлялась подготовка к применению безэкипажных катеров.
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