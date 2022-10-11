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В Турции раскрыли тему переговоров Эрдогана и Путина

В Турции раскрыли тему переговоров Эрдогана и Путина

  Эрдоган обсудит с Путиным посредничество Турции в урегулировании на Украине Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 13 октября на встрече  Эрдоган обсудит с Путиным посредничество Турции в урегулировании на Украине Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 13 октября на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным планирует обсудить возможности дипломатического урегулирования на Украине и посредничества в этом процессе Анкары, рассказал представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, пишет ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «ТВ-24».

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