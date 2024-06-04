Стали известны подробности задержания начальника департамента мэрии Новосибирска Витухина

Чиновника подозревают в превышении полномочий.Начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталия Витухина задержали по делу о превышении должностных полномочий.
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