Названы четыре главные проблемы с китайскими автозапчастями в России

Россияне часто сталкиваются с проблемами при покупке и замене автозапчастей китайского производства, в том числе вызванными их низким качеством, рассказал автор и ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии