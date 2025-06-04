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Metro Москва

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Строительство нового колледжа в Южном Тушине рядом с Волоколамским шоссе

Строительство нового колледжа в Южном Тушине рядом с Волоколамским шоссе

В Южном Тушине планируется строительство колледжа на земельном участке площадью три гектара. Здание будет располагаться в Походном проезде, владение 6, что обеспечит лёгкий доступ к учебному заведению для студентов и преподавателей.

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