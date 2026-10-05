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Житель Екатеринбурга осужден за сотрудничество со спецслужбами Украины

Житель Екатеринбурга осужден за сотрудничество со спецслужбами Украины

Свердловский областной суд вынес приговор екатеринбуржцу Павлу Падерину, которому было предъявлено обвинение по ст.

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