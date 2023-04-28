Аргументы и Факты

48 918 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ol Solos
    Байден - послушный марионетка ВПК и прочих олигархов США, спонсирующих всех без исключения таких же марионеток в обеи...Американский веду...
  • Ed
    Опа, это единственная причина по ним шарахнуть? Допреж таковых не было?Эксперт Кнутов: Р...
  • Елена Бреслова
    выкинуть из страны всех поляков, изъять имущество!Медведев: РФ не н...

В АКИТ рассказали об отличии онлайн-покупок москвичей и жителей регионов

В АКИТ рассказали об отличии онлайн-покупок москвичей и жителей регионов

Москвичи и жители других крупных городов РФ требуют от продавцов в интернете удобного сервиса доставки, тогда как остальные россияне предпочитают экономить и ходят забирать покупки на пункты выдачи заказов самостоятельно, рассказал в интервью aif.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх