Иррационально и непонятно, но объяснимо

В комментарии на статью о причинах агрессии Запада, возник вопрос: «как понять отказ Запада от нашего дешёвого сырья?».
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Всё стало проясняться после выхода Британии из Евросоюза. Англосаксы вывели свой самый "ценный актив" из-под удара в случае неудачи противостояния Евросоюза против России. А дальше - или пан, или пропал. Одержит верх Европа - всей КОЗЕе будет хорошо. А если Европа не осилит Россию, то ею можно и пожертвовать и за счет её ограбления (англосаксам всё равно, кого грабить) можно ещё протянуть некоторое время. Развитие событий пошло по второму варианту - Россия выстояла и Европу пустили под нож, как зеки, совершившие побег, пускают под нож "кабанчика" ( специально для этой цели и предназначенного). Поэтому в 2024 году кризисным менеджером был назначен Трамп, большой специалист по банкротствам. И всё было бы у англосаксов хорошо и всё шло бы по плану, если бы Трамп и Нетаньяху не проявили инициативу и не ввязались в заварушку с Ираном