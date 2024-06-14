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ГК ТОЧНО поборется за звание «Девелопер года» на федеральной премии Urban Awards

ГК ТОЧНО поборется за звание «Девелопер года» на федеральной премии Urban Awards

ГК ТОЧНО поборется за звание «Девелопер года» на федеральной премии Urban AwardsФедеральный девелопер ТОЧНО (владелец Николай Амосов) стал финалистом главной премии страны в области нового строительства и территориального развития Urban Awards-2024 сразу в трех номинациях.

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