Папу Римского ждут в Киеве в августе. Но Папа хотел бы побывать и в России

Папа Римский Франциск может посетить Украину в августе 2022 года. Данной информацией поделился с журналистами глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер.
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